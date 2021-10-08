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إقتصاد
دولار السوق الموازية يرتفع ...هذا ما سجله صباحاً
Lebanon 24
08-10-2021
|
02:24
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يتم التداول صباح اليوم الجمعة بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح
ما بين 18900 و19000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل مساء أمس الخميس، ما بين 18650 و18750 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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