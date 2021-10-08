مصلحة "الليطاني": معاودة تغذية مياه الري على كامل مشروع ري صيدا - جزين

أصدرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بياناً، اليوم الجمعة، أعلنت فيه عن معاودة تغذية مياه الري على كامل مشروع ري صيدا - جزين، بعدما أنجزت فرق الصيانة في دائرة ري لبعا وبإشراف مصلحة الإستثمار والصيانة في تاريخ 8/10/2021 إصلاح العطل على خط التغذية الرئيسي قياس قطر 48 سنتم و الذي يبعد مسافة 400 متر عن كاسر الضغط رقم 2 في بلدة كفرفالوس.

وتلفت المصلحة عناية السادة المشتركين إلى أنّ وصول المياه الى كافة المساحات المروية يستوجب استعادة الضغط المطلوب على كامل الشبكة وتعبئة كافة الخطوط تدريجياً خلال الساعات المقبلة.