إقتصاد

مصلحة "الليطاني": معاودة تغذية مياه الري على كامل مشروع ري صيدا - جزين

Lebanon 24
08-10-2021 | 07:35
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أصدرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بياناً، اليوم الجمعة، أعلنت فيه عن معاودة تغذية مياه الري على كامل مشروع ري صيدا - جزين، بعدما أنجزت فرق الصيانة في دائرة ري لبعا وبإشراف مصلحة الإستثمار والصيانة في تاريخ 8/10/2021 إصلاح العطل على خط التغذية الرئيسي قياس قطر 48 سنتم و الذي يبعد مسافة 400 متر عن كاسر الضغط رقم 2 في بلدة كفرفالوس.
 
وتلفت المصلحة عناية السادة المشتركين إلى أنّ وصول المياه الى كافة المساحات المروية يستوجب استعادة الضغط المطلوب على كامل الشبكة وتعبئة كافة الخطوط تدريجياً خلال الساعات المقبلة.
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