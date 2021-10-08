دولار السوق الموازية مستمر بالارتفاع... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم

استمر سعر صرف الدولار في السوق الموازية بالارتفاع، وبلغ عصر اليوم 19125 - 19175 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح في الفترة الصباحية ما بين 18900 - 19000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.