إقتصاد

دولار السوق الموازية مستمر بالارتفاع... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم

Lebanon 24
08-10-2021 | 09:45
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استمر سعر صرف الدولار في السوق الموازية بالارتفاع، وبلغ عصر اليوم 19125 - 19175 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
وكان دولار السوق الموازية تراوح في الفترة الصباحية ما بين 18900 - 19000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
 
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