إقتصاد

إنتاج الفسفاط انخفض بثلثين والمحروقات إلى النصف في تونس

Lebanon 24
08-10-2021 | 16:00
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أعلن وزير الطاقة والمناجم السابق في تونسي خالد قدو، أن إنتاج الفسفاط انخفض بثلثين والمحروقات تراجع إلى حوالي النصف وهو ما ينعكس سلبا على المؤسسات الكبرى كالمجمع الكيميائي.

وفي ندوة افتراضية حول تقييم مؤشر حوكمة الموارد في تونس، أرجع خالد قدور هذه المشاكل الراهنة للحوكمة على جميع مستوياتها الحكومية والمحلية والجهوية وداخل المؤسسة وهو ما ينجر عنه انعكاس على الموازنات المالية للبلاد.

وقال إن للحوكمة غير الرشيدة وانتشار الفساد انعكاس مباشر على جميع القطاعات على غرار البنية التحتية والصحة والنقل والتعليم وهو ما وقع في مناطق الإنتاج بما أن إيراداتها لم تكن واقعا ملموسا بالنسبة لمواطني الجهات، مقترحا تكوين مرصد إلكتروني لمتابعة الموارد الطبيعية، ومؤشراتها، وحوكمتها وانعكاساتها على حياة المواطن، ولتطوير القطاعات الاستخراجية.
المصدر: روسيا اليوم
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