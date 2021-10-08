سعر دولار السوق الموازية يرتفع مجددًا

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السموازية مساء اليوم الجمعة ارتفاعًا جديدًا إذ تراوح ما بين 19200 و19300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحًا ما بين 18900 و19000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.