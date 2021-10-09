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إقتصاد
الخام الأميركي يقفز فوق 80 دولارا لأول مرة منذ 2014
Lebanon 24
09-10-2021
|
01:00
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يتجه النفط نحو تسجيل سابع مكسب أسبوعي بـ 4.5%، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ كانون الاول، حيث أدت أزمة الطاقة العالمية إلى اضطراب الأسواق من أوروبا إلى آسيا.
وحقق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسب بنسبة 2.23٪ إلى 80.05 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ تشرين الثاني 2014، فيما ارتفع خام القياس العالمي برنت بنسبة 1.5٪ فوق 83 دولارا.
وصباح امس، قفزت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتا أو 1.1% إلى نحو 83 دولاراً للبرميل، ووسعت العقود الآجلة للخام الأميركي في نيويورك مكاسبها في التعاملات الآسيوية نحو 80 دولارًا للبرميل. وقد ارتفعت الأسعار 1.1٪ يوم أمس الخميس بعد أن قالت وزارة الطاقة الأميركية إنه "ليس لديها خطط في هذا الوقت للاستفادة من احتياطيات النفط في البلاد".
المصدر: العربية
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