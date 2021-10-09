إلى اللبنانيين: تسعيرة مرتفعة للدولار... كم بلغ صباح اليوم في السوق الموازية؟

افتتح دولار السوق الموازية صباح اليوم، على تسعيرة مرتفعة. وقد سجّل 19425 - 19475 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وتجدر الاشارة إلى أن دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس، على سعر تراوح ما بين 19200 - 19300 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.