إقتصاد

إلى اللبنانيين: تسعيرة مرتفعة للدولار... كم بلغ صباح اليوم في السوق الموازية؟

Lebanon 24
09-10-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-872968-637693656891955060.jpg
Doc-P-872968-637693656891955060.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افتتح دولار السوق الموازية صباح اليوم، على تسعيرة مرتفعة. وقد سجّل 19425 - 19475 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
وتجدر الاشارة إلى أن دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس، على سعر تراوح ما بين 19200 - 19300 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
مواضيع ذات صلة
سعر صرف الدولار ينخفض ظهرًا... هذا ما سجله في السوق الموازية
lebanon 24
09/10/2021 15:47:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 18 ألف.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
lebanon 24
09/10/2021 15:47:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته في السوق الموازية عصرا
lebanon 24
09/10/2021 15:47:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. ما وضع الدولار في السوق الموازية؟
lebanon 24
09/10/2021 15:47:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

السوق الموازية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:00 | 2021-10-09
06:00 | 2021-10-09
05:12 | 2021-10-09
04:00 | 2021-10-09
03:11 | 2021-10-09
01:00 | 2021-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website