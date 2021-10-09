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إقتصاد
صندوق النقد الدولي يوجه رسائل تحذيرية ونصائح إلى الجزائر
Lebanon 24
09-10-2021
|
06:00
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وجه صندوق النقد الدولي، رسائل تحذيرية إلى الجزائر، مشددا على "ضرورة استعادة استقرار الاقتصاد الكلي" في البلاد.
وأكد صندوق النقد الدولي "ضرورة استعادة استقرار الاقتصاد الكلي" في الجزائر، وأصدر العديد من النصائح حول السياسات المالية والضريبية وسياسات أسعار الصرف في الجزائر العاصمة.
وبعد مؤتمر عبر الفيديو بين السلطات الجزائرية وصندوق النقد الدولي، أفادت جينيفيف فيردير، رئيسة قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بالنتائج الأولية التي توصلت إليها، ومن بينها اتساع عجز الموازنة والعجز الخارجي، والنمو المسنن، حيث انخفض من 0.8% في 2019، إلى -4.9% في 2020، لكنه من المتوقع أن يرتفع إلى +3% هذا العام ، وتضخم 4.1% في المتوسط السنوي".
ولفت تقرير النتائج الذي نشرته مجلة "جون أفريك" إلى أن "هذه أضرار جانبية من وباء فيروس كورونا، ولكنها أيضا انعكاس للانخفاض المصاحب في الإنتاج وسعر برميل النفط".
المصدر: روسيا اليوم
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