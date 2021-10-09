إقتصاد

سعر صرف الدولار ينخفض ظهرًا... هذا ما سجله في السوق الموازية

Lebanon 24
09-10-2021 | 05:12
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بعد افتتاحه عند عتبة الـ19475 ليرة، انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية ظهرًا ليسجل 19200 ليرة للبيع و 19250 ليرة للشراء.
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