القيمة السوقية للعملات الرقمية تتجاوز 2.3 تريليون دولار

واصلت العملات الرقمية مكاسبها لتقفز قيمتها السوقية الإجمالية أعلى مستوى 2.3 تريليون دولار، مدعومة بالمكاسب الكبيرة التي حققتها غالبية العملات بقيادة "بيتكوين".كانت العملات الرقمية قد تلقت ضربة قاسية من الصين في نهاية الأسبوع الماضي تسببت في خسائر صادمة. حيث تعهد البنك المركزي الصيني، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية لتداول العملات المشفرة، وحظر على البورصات في الخارج تقديم الخدمات لمستثمري البر الرئيسي عبر الإنترنت.على صعيد التداولات وخلال الـ 72 ساعة الماضية، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنسبة 1.2% رابحة نحو 27.9 مليار دولار، وذلك بعدما ارتفعت القيمة السوقية المجمعة من مستوى 2288.3 مليار دولار إلى مستوى 2316.2 مليار دولار في تعاملات اليوم.بالنسبة لـ"بيتكوين"، فقد سجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 15% مع ارتفاعها خلال الـ 72 ساعة الماضية بنسبة 0.4% ليجري تداولها اليوم عند مستوى 54910 دولار في تعاملات. كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 1034.1 مليار دولار.وفيما حلت عملة "كاردانو" في المركز الثالث بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، فقد سجلت العملة مكاسب خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 2.2% مقابل تراجع بنسبة 1.04% خلال الساعات الماضية ليستقر سعر العملة عند مستوى 2.27 دولار. كما سجلت قيمتها السوقية الإجمالية نحو 72.6 مليار دولار.