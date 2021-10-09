دولار السوق الموازية يسجل إنخفاضاً.. اليكم التسعيرة عصراً

يتم التداول في السوق الموازية عصراً بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 19300 و19350 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وكان افتتح دولار السوق الموازية صباح اليوم، على تسعيرة مرتفعة. وسجّل 19425 - 19475 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.