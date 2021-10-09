إقتصاد

دولار السوق الموازية يسجل إنخفاضاً.. اليكم التسعيرة عصراً

Lebanon 24
09-10-2021 | 09:42
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يتم التداول في السوق الموازية عصراً بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 19300 و19350 ليرة لبنانية  لكل دولار أميركي.
 
وكان افتتح دولار السوق الموازية صباح اليوم، على تسعيرة مرتفعة. وسجّل 19425 - 19475 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
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