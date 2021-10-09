حرب نقيباً لأصحاب الصناعات الخشبية والمفروشات الحرفية

جرت في نقابة أصحاب الصناعات الخشبية والمفروشات الحرفية في شارع لطيفة طرابلس، انتخابات عامة بإشراف مندوبي وزارة العمل بيوتر فلو وعبدو بيضا، وفي حضور النقيب شادي السيد ممثلا اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال.وقد فازت بنتيجة الانتخاب اللائحة المدعومة من تيار "العزم" وضمت أحمد جودت المير وأحمد شفيق الكردي وأحمد فايز سعدية وجوني كوستا طورني وجورج حنا وديب الجباخنجي وسمير العوض وصفوان عبد الله حرب وعبد السلام حيدر وعبد الله حسن حرب ومحمد حسام سلطان ومنير كنجو.وفور اعلان النتيجة، عقد المجلس المنتخب جلسة توزيع مهام وجاءت على الشكل التالي: عبد الله حرب رئيسا، وأحمد الكردي نائبا للرئيس ومنير كانجو أمينا للسر ومحمد حسام سلطان أمينا للصندوق وصفوان عبد الله حرب محاسبا وأحمد جودت المير مسؤولا للعلاقات العامة وجورج حنا مسؤولا للاعلان وديب جباخنجي نائبا لامين السر وأحمد فايز سعدية وعبد السلام حيدر وجوني طورني وسمير العوض أعضاء مستشارين.وفي كلمة في المناسبة قال النقيب حرب: "تعلمون أن المرحلة السابقة كانت مرحلة إعادة اعتبار، فنحن خضنا غمار كل الاستحقاقات في طرابلس والشمال عموما وفي غرفة التجارة وفي مختلف الفعاليات والمعارض، وكانت لنا كلمة فصل في معظم الأحيان وفي المناسبات التي ترتبط بالمفروشات والصناعة الطرابلسية على وجه التحديد. لقد قلنا كلمتنا أمام المسؤولين بعضهم صدقنا القول والعمل والبعض الاخر جهل مطالبنا، لكننا تمسكنا بمطالبنا وبحاجات المدينة بقوة وجرأة حيث دعت الحاجة. ولا نقول إننا حققنا ما نريد أو ما نطمح اليه فمهنتنا تتعرض للضغوطات والمنافسة وسوء تدبير المسؤولين، واليوم نحن مستمرون نريد أن نحقق ما يمكننا أن نحققه لصالحنا جميعا ولكي نتجاوز واقعا مؤلما صعبا تمر به البلاد كلها".أضاف: "ليس الوقت وقت التشاؤم أو اللطم والحسرة، فنحن عمال وسنعمل، هذا مسار سنمضي فيه وفق الأولويات. ولي أن أشكر كل من تعاون معنا وأخص مندوبي وزارة العمل والنقيب شادي السيد، ونقول إن تعاوننا لن يقف في مكان وسنعمل يا نقيب شادي مستفيدين من صوتكم العالي وجرأتكم وثباتكم بالعمل لكل القطاعات التي تسارعون الى مساندتها".وتابع: "لنا أن نخص من يقف الى جانبنا في مجتمعنا المحلي، وقد وقفت جمعية العزم الى جانبنا وخضنا معها تجربة الدورات التدريبية، ونحن نطالبها بالمزيد توخيا لفائدة أكبر".وختم حرب: "أيها الزملاء نخوض غمار مواجهة صعبة ونحنا منحكي لبناني ومنصنع لبناني، سنكون معا في مواجهة كل الأسواق الغريبة فنقدم الجودة والمتانة ودائما صنع في لبنان".