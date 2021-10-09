كم بلغ سعر الدولار في السوق الموازية هذا المساء؟

أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت, ما بين 19250 و19350 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعد أن سجل ظهراً ما بين 19100 و19200 ليرة لبنانية للدولار الواحد وصباحاً ما بين 19400 و19500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.