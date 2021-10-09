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إقتصاد
كم بلغ سعر الدولار في السوق الموازية هذا المساء؟
Lebanon 24
09-10-2021
|
13:40
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أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت, ما بين 19250 و19350 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعد أن سجل ظهراً ما بين 19100 و19200 ليرة لبنانية للدولار الواحد وصباحاً ما بين 19400 و19500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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