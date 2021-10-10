غداً.. بدء تداول أسهم أكوا باور بسوق السعودية بـ 56 ريالا للسهم

يبدأ يوم غد الاثنين تداول أسهم أكواباور في السوق السعودية "تداول" بسعر 56 ريالا للسهم الواحد، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% هبوطا وارتفاعا مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% هبوطا وارتفاعا.وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى10% هبوطا وارتفاعا، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.ويقدر إجمالي متحصلات الطرح بنحو 4.547 مليار ريال، سيخصص منها نحو 160 مليون ريال لتسديد جميع التكاليف والمصاريف المتعلقة بالطرح، ليبلغ صافي المتحصلات نحو 4.387 مليار ريال ستقوم الشركة بالاحتفاظ بها وتنوي استخدام 70% من المتحصلات لتمويل مساهمتها في رأس المال للمشاريع المستقبلية وستقوم باستخدام نسبة الـ30% المتبقية لأغراض مؤسسية عامة.

ويبلغ إجمالي الأسهم التي تم طرحها 81.199 مليون سهم تمثل نسبة 11.1% من رأس المال للشركة بعد زيادة رأس المال والتي تمثل ما نسبته 12.6% من رأس المال قبل الزيادة.الأفرادويوم الاثنين الماضي، أعلنت شركة الرياض المالية بصفتها مدير الاكتتاب لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" إتمام عملية الطرح لفئه الأفراد وتخصيص 6 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 0.02197% على أساس تناسبي.وشهدت شريحة المكتتبين الأفراد مشاركة 1.35 مليون فرد وبتغطية بنسبة بلغت 1989.96%، وإجمالي طلبات بقيمة 9.048.682.160 ريال.المؤسساتيذكر أنه قد تمت تغطية الأسهم المطروحة من قبل المؤسسات بنحو 248 مرة، وبمجموع طلبات مقدمة قيمتها قرابة 1127 مليار ريال، وضخ المستثمرون المحليون 1075 مليار ريال بحجم تغطية 236 مرة، فيما بلغت تغطية المستثمرين الخليجيين 36 مليار ريال بحجم تغطية 8 مرات، فيما ضخ المستثمرون الأجانب 16 مليار ريال بحجم تغطية 4 مرات.