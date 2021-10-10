الغلاء كبير.. سعر اللبن "يُحلّق" في لبنان والمفاجأة بالقهوة

بات المواطن اللبناني مُقتنعاً أنّ راتبه لا يكفي لشراء الحاجيات من السوبرماركت في ظل الغلاء المعيشي الفاحش، في حين أن التجار يُمعِنون باستمرار في زيادة الأسعار عند أي ارتفاع للدولار، في حين أنه مع كل انخفاض للعملة الخضراء لا نرى سوى انخفاضٍ طفيف لا يُذكر وفيه "ضحكٌ على الناس واستهزاء بعقولهم".



وفي جولة لـ"لبنان24" على متاجر البيع يوم أمس، تبيّن أن الأسعار ازدادت بشكل كبير مع ارتفاع سعر الدولار. فعلى سبيل المثال، تبيّن التالي:



1- سعر كرتونة البيض: 76 ألف ليرة (كانت قبل أيام بين 67 و 70 ألف ليرة)



2- سعر اللبن (2 كيلو): 65 ألف ليرة (كان قبل أيام بين 45 و 50 ألف ليرة)



3- سعر جبنة حلوم (1 كيلو): 120 ألف ليرة (كان قبل أيام بـ106 آلاف ليرة)



4- سعر شرحة مياه صغير: 30 ألف ليرة (كان قبل أيام بـ24 ألف ليرة)



5- سعر الموز (1 كيلو): 16 ألف ليرة (كان قبل أيام بـ12 ألف ليرة)



6- سعر التفاح (1 كيلو): 14 ألف ليرة (كان قبل أيام بـ9 آلاف ليرة)