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إقتصاد
بعض المنشآت في بريطانيا مهددة بالاقفال
Lebanon 24
10-10-2021
|
10:00
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حذرت شركات التصنيع التي تستخدم الطاقة بكثافة في بريطانيا، بما في ذلك منتجو الصلب والزجاج والسيراميك والورق، الحكومة من أنها قد تضطر لوقف الإنتاج ما لم يتم فعل شيء حيال ارتفاع أسعار الغاز بالجملة.
وارتفعت أسعار بيع الغاز بالجملة بنسبة 400% هذا العام في أوروبا لأسباب، من بينها انخفاض المخزونات والطلب القوي من آسيا مما وضع ضغوطا خاصة على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وقال غاريث ستيس المدير العام لشركة (يو.كيه ستيل) (UK Steel) لقناة "آي تي في" (itv) "إذا لم تتخذ الحكومة أي إجراء، فإن ما سنراه بشكل أساسي بالنسبة لقطاع الصلب هو المزيد من توقف الإنتاج في أوقات معينة من اليوم، وستصبح عمليات التوقف تلك فيما بعد أطول".
(الجزيرة)
المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة
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