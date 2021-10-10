التضخم في مصر يرتفع بشكل كبير

ارتفعت أسعار المستهلكين في المدن المصرية على أساس سنوي بأسرع وتيرة لها منذ يناير 2020، مدفوعة بزيادة في أسعار المواد الغذائية.ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 6.6% في سبتمبر 2021، مقابل 5.7% في أغسطس من نفس العام، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات ، التي تمثل أكبر عنصر مؤثر في سلة التضخم بنسبة 10.6%، بحسب جهاز الإحصاء، مشيراً إلى أن التضخم الشهري تسارع بنسبة 1.1% في سبتمبر، مقارنة بـ 0.1% في شهر أغسطس السابق عليه.