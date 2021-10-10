إقتصاد

التضخم في مصر يرتفع بشكل كبير

Lebanon 24
10-10-2021 | 14:00
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ارتفعت أسعار المستهلكين في المدن المصرية على أساس سنوي بأسرع وتيرة لها منذ يناير 2020، مدفوعة بزيادة في أسعار المواد الغذائية.

ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 6.6% في سبتمبر 2021، مقابل 5.7% في أغسطس من نفس العام، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات ، التي تمثل أكبر عنصر مؤثر في سلة التضخم بنسبة 10.6%، بحسب جهاز الإحصاء، مشيراً إلى أن التضخم الشهري تسارع بنسبة 1.1% في سبتمبر، مقارنة بـ 0.1% في شهر أغسطس السابق عليه.
 
(بلومبيرغ)
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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