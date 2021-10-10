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إقتصاد
بوشكيان: الحكومة جادة في مساعيها لوضع لبنان على سكة التعافي
Lebanon 24
10-10-2021
|
04:12
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إستقبل وزير الصناعة جورج بوشكيان رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي، وتم البحث في شؤون عامة، بقاعية وزحلية.
وتطرق الرجلان في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لبوشكيان، إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وكيفية تأمين مقومات الصمود والاستمرارية، في ظل تفاقم الأزمات وانعكاسها على أمور الناس وضرورة تخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين.
وشكر بوشكيان لقصارجي تشريفه وزيارته، موضحا أنه "يعمل على تشجيع الاستثمارات الصناعية وإيجاد الأجواء المؤاتية والمساعدة وتأمين فرص العمل".
وأشار الى أن "الحكومة جادة في مساعيها وجهودها لوضع لبنان على سكة الإنتاج والتصدير والتعافي".
كما رحب بـ"التعاون والتنسيق مع أبناء الطائفة الكلدانية وتأسيس مركز اجتماعي لهم في زحلة".
وهنأ قصارجي بوشكيان على تسلمه وزارة الصناعة، مشيدا بامكاناته وقدراته العملية والتنفيذية لتطوير قطاع الإنتاجي الصناعي.
كذلك، عرض قصارجي للوزير مناشدة أبناء الطائفة تأسيس كنيسة ورعية جامعة لهم في عاصمة البقاع. وكان الاتفاق على تنسيق الجهود مع المعنيين والبلدية والمقتدرين من أبناء الطائفة والخيرين لوضع هذا المشروع قيد التنفيذ.
وبعد ذلك، استقبل بوشكيان وفداً من منطقة الفاعور في قضاء زحلة، واستمع الى مطالبهم.
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