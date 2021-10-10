"سوناطراك" الجزائرية تطلق مشروعا في تركيا





وقالت الشركة في بيان نشرته على "فيسبوك": "شارك الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد توفيق حكار، في مراسم توقيع ثلاثة عقود متعلقة بتطوير المشروع البتروكيماوي لإنتاج البوليبروبيلان بمدينة جيهان التركية".



وأضافت أن العقد الأول يتعلق بإنجاز المشروع بكل مراحله من الدراسات الهندسية المفصلة، والمشتريات، والإنجاز و بدء التشغيل (EPCC). والعقد الثاني يرتبط بأشغال الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات. أما العقد الثالث فهو لخدمات بيع وتسويق الإنتاج. وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية، يوم أمس، 3 عقود لتطوير مشروع بتروكيماويات في مدينة جيهان التركية.وقالت الشركة في بيان نشرته على "فيسبوك": "شارك الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد توفيق حكار، في مراسم توقيع ثلاثة عقود متعلقة بتطوير المشروع البتروكيماوي لإنتاج البوليبروبيلان بمدينة جيهان التركية".وأضافت أن العقد الأول يتعلق بإنجاز المشروع بكل مراحله من الدراسات الهندسية المفصلة، والمشتريات، والإنجاز و بدء التشغيل (EPCC). والعقد الثاني يرتبط بأشغال الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات. أما العقد الثالث فهو لخدمات بيع وتسويق الإنتاج.

وحضر مراسم التوقيع هذه كل من الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، وزيري الصناعة والنقل التركيين والمدراء التنفيذيين لرونيسناس، شريك "سوناطراك" في هذا المشروع، وكذلك ممثلي الأطراف المتعاقدة وممثلين عن سفارة الجزائر في تركيا.