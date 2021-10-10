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إقتصاد
ارتفاع طفيف لتسعيرة الدولار في السوق الموازية.. فكم بلغت حتى الساعة؟
Lebanon 24
10-10-2021
|
10:01
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يتم التداول عصر اليوم الأحد بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 19275 - 19325 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان قد اففتح الدولا صباح اليوم على تسعيرة تراوحت ما بين 19150 - 19200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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