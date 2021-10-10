ارتفاع طفيف لتسعيرة الدولار في السوق الموازية.. فكم بلغت حتى الساعة؟

يتم التداول عصر اليوم الأحد بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 19275 - 19325 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد اففتح الدولا صباح اليوم على تسعيرة تراوحت ما بين 19150 - 19200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.