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إقتصاد
الإمارات وسوريا تتفقان على خطط لتعزيز التعاون الاقتصادي
Lebanon 24
10-10-2021
|
15:51
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قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، يوم الأحد، إن الإمارات وسوريا اتفقتا على خطط لتعزيز التعاون الاقتصادي واسكتشاف قطاعات جديدة.
وأضافت الوزارة في تغريدة أن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بلغ مليار درهم في النصف الأول من 2021.
وقالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، في بيان على حسابها بموقع "تويتر"، إن "عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، استعرض مع محمد سامر خليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، الخطط المستقبلية لتعزيز التعاون الاقتصادي، واستكشاف الفرص في قطاعات جديدة".
وأكدت الوزارة أن "الإمارات أهم الشركاء التجاريين لسوريا على المستوى العالمي، حيث تبلغ حصة الإمارات من تجارة سوريا الخارجية نحو 14 في المئة".
وأضاف البيان "سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وسوريا خلال النصف الأول من 2021 نحو مليار درهم".
في غضون ذلك، سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي خلال العام الماضي 2020 نحو 2.6 مليار درهم، فيما تجاوزت قيمة الاستثمار السوري المباشر في دولة الإمارات 1.5 مليار درهم بنهاية 2019.
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