إقتصاد

النفط يواصل ارتفاعه.. كيف أصبحت الأسعار؟

Lebanon 24
11-10-2021 | 00:24
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها المستمرة منذ أسابيع وسط قيود على الإمدادات من كبار المنتجين وتزايد الطلب على الوقود، في الوقت الذي تحاول فيه الاقتصادات التعافي من جائحة فيروس كورونا.

 

وارتفع خام برنت 81 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 83.20 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0212 بتوقيت غرينتش بعدما ارتفع بنحو أربعة بالمئة الأسبوع الماضي.

 

وصعد الخام الأميركي 1.15 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 80.50 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ أواخر 2014. وكان الخام الأميركي قد زاد 4.6 بالمئة حتى يوم الجمعة.

 

وترتفع الأسعار مع خروج المزيد من السكان الذين تلقوا التطعيمات من إجراءات الإغلاق، مما يدعم النشاط الاقتصادي، إذ ارتفع برنت لخمسة أسابيع وزاد الخام الأميركي لسبعة أسابيع.

 

كما تصعد أسعار الفحم والغاز مع تعافي الاقتصادات، مما جعل النفط أكثر جاذبية كوقود لتوليد الطاقة، وهو ما دفع أسواق الخام إلى الارتفاع.

 

المصدر: سبوتنيك
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