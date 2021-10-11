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إقتصاد
"غولدمان ساكس" يخفض توقعات النمو في الولايات المتحدة
Lebanon 24
11-10-2021
|
04:00
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خفض الاقتصاديون في عملاق وول ستريت، غولدمان ساكس، توقعاتهم لنمو الاقتصاد في الولايات المتحدة هذا العام والعام المقبل، وألقوا باللوم على التعافي المتأخر في الإنفاق الاستهلاكي.
قال فريق غولدمان ساكس بقيادة يان هاتزيوس، في تقرير يوم الأحد، إنهم يتوقعون الآن نمواً بنسبة 5.6% على أساس سنوي في عام 2021 مقابل تقديراتهم السابقة البالغة 5.7%، و4% العام المقبل انخفاضاً من 4.4%. إلا أن التقرير عوض الانخفاض برفع معدلات النمو المتوقعة للعامين التاليين.
وكتب الاقتصاديون في التقرير: "بعد تحديث تقديراتنا لدوافع النمو الرئيسية التي تحرك توقعات الاستهلاك لدينا - إعادة الفتح، والتحفيز المالي، والمدخرات المكبوتة، وتأثيرات الثروة - ودمج تأثير الفيروس طويل الأمد على الإنفاق على خدمات المستهلك الحساسة للفيروسات، نتوقع الآن المزيد من تأخر الانتعاش في الإنفاق الاستهلاكي".
يأتي هذا، جنباً إلى جنب مع الافتراض بأن المعروض من أشباه الموصلات لن يتحسن حتى النصف الثاني من العام المقبل، وأن إعادة تكوين المخزون سيتم تأجيلها.
في النهاية، قالوا إن التحديين الرئيسيين للنمو على المدى المتوسط هما تباطؤ الدعم المالي والحاجة إلى أن يرتد الإنفاق على الخدمات بسرعة كافية لتعويض انخفاض في مشتريات السلع.
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