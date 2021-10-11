الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغت تسعيرته عصراً؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 19300 - 19350 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وتجدر الاشارة إلى أن دولار السوق الموازية تراوح في الفترة الصباحية، ما بين 19150 - 19200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.