إقتصاد

الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغت تسعيرته عصراً؟

Lebanon 24
11-10-2021 | 09:45
A-
A+
Doc-P-873841-637695664428378174.jpg
Doc-P-873841-637695664428378174.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 19300 - 19350 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
وتجدر الاشارة إلى أن دولار السوق الموازية تراوح في الفترة الصباحية، ما بين 19150 - 19200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
مواضيع ذات صلة
مع بداية الأسبوع.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
lebanon 24
11/10/2021 18:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع طفيف لتسعيرة الدولار في السوق الموازية.. فكم بلغت حتى الساعة؟
lebanon 24
11/10/2021 18:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ما وضع الدولار اليوم الأحد في السوق الموازية؟
lebanon 24
11/10/2021 18:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24
كم بلغ سعر الدولار في السوق الموازية هذا المساء؟
lebanon 24
11/10/2021 18:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

السوق الموازية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:31 | 2021-10-11
10:58 | 2021-10-11
10:36 | 2021-10-11
10:00 | 2021-10-11
06:21 | 2021-10-11
05:11 | 2021-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website