إقتصاد

فائض التجارة الخارجية لروسيا يرتفع... كم بلغ؟

Lebanon 24
11-10-2021 | 16:00
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قال مصرف روسيا المركزي، إن فائض التجارة الخارجية لروسيا الاتحادية نما في الفترة من كانون الثاني إلى أيلول 2021 بنحو 81٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر المصرف، في بيانه، أن الفائض بلغ 124.5 مليار دولار. في محصلة الفترة المشمولة بالتقرير لعام 2020، بلغ فائض التجارة الخارجية لروسيا الاتحادية 68.8 مليار دولار.

ويعتقد البنك المركزي الروسي، أن نمو فائض التجارة الخارجية قد تحقق نتيجة نمو صادرات السلع من الناحية المادية، وكذلك حالة الأسعار المواتية في أسواق الخامات والسلع العالمية.

وبلغ الرصيد الإيجابي للمعاملات المالية في القطاع الخاص الروسي، 58 مليار دولار، بزيادة 48٪ عن العام السابق.
المصدر: روسيا اليوم
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