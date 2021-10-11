إقتصاد

بعد ارتفاعه عصر اليوم.. كم سجل سعر صرف الدولار مساء؟

Lebanon 24
11-10-2021 | 14:00
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حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الإثنين، على تسعيرة تراوحت بين 19300 - 19350 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي. 
وكان قد سجل ارتفاعا خلال فترة النهار بعد أن افتتح على تسعيرة تراوحت ما بين 19150 - 19200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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