بعد ارتفاعه عصر اليوم.. كم سجل سعر صرف الدولار مساء؟

حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الإثنين، على تسعيرة تراوحت بين 19300 - 19350 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد سجل ارتفاعا خلال فترة النهار بعد أن افتتح على تسعيرة تراوحت ما بين 19150 - 19200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.