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إقتصاد
بعد ارتفاعه عصر اليوم.. كم سجل سعر صرف الدولار مساء؟
Lebanon 24
11-10-2021
|
14:00
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حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الإثنين، على تسعيرة تراوحت بين 19300 - 19350 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان قد سجل ارتفاعا خلال فترة النهار بعد أن افتتح على تسعيرة تراوحت ما بين 19150 - 19200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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