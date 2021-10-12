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إقتصاد
هل يخترق النفط 90 دولارًا مع استمرار شح الطاقة العالمي؟
Lebanon 24
12-10-2021
|
05:00
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استقرت أسعار خام برنت فوق مستوى 83 دولارًا للبرميل، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن أزمة الطاقة من آسيا إلى أوروبا ستؤدي إلى زيادة الطلب وتقليص التوازنات العالمية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بعض الشيء في التعاملات الآسيوية، إلى 80 دولاراً، بعد أن أغلقت مرتفعة بنسبة 1.5% يوم الاثنين.
تشهد أسواق النفط تضييقا سريعًا في الفترة التي تسبق فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، حيث يؤدي نقص الغاز الطبيعي والفحم إلى زيادة الطلب على أنواع وقود بديلة لتوليد الطاقة مثل الديزل وزيت الوقود. ويضيف حذر تحالف أوبك+ في استعادة العرض ضغوطاً على الأسعار.
وكانت Citigroup رفعت توقعاتها للربع الأخير من العام الخاصة بأسعار برنت إلى 85 دولارًا للبرميل، وقالت المجموعة إنه قد يرتفع إلى 90 دولارًا، بسبب عوامل من بينها استبدال الغاز هذا الشتاء. ومن المرجح أن تكافح أوبك+ لتلبية نمو الطلب لبقية العام، وفقًا لما نقلته بلومبرغ عن فيفك دار، المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي.
من جانبه، قال وين جوردون، المحلل الاستراتيجي في UBS AG Wealth Management: "إذا استمرت أسعار النفط في التوجه نحو 90 دولارًا للبرميل، فهناك احتمال أن تبدأ أوبك في رفع مستوى الضخ قليلاً ومحاولة تهدئة السوق".
المصدر: العربية
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