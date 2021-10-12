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إقتصاد
التضخم في الإمارات يرتفع لأول مرة خلال 32 شهراً
Lebanon 24
12-10-2021
|
12:00
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أظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الإماراتية، ارتفاع التضخم السنوي في الإمارات خلال اب الماضي، لأول مرة منذ كانون الثاني 2019 أي منذ 32 شهرا، مسجلاً 0.55%.
وأفادت الهيئة في تقريرها الشهري، أن التضخم ظل في النطاق السالب على مدار 31 شهرا قبل أن يرتفع في اب الماضي.
وجاء ارتفاع التضخم وسط ارتفاع أسعار مجموعة النقل 14.60%، والثقافة 21.67%، والتجهيزات والمعدات المنزلية 1.35%، والتعليم 1.21%.
في المقابل، انخفضت مجموعة الأغذية والمشروبات 1.12%، والملابس والأحذية 6.29%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 4.2%.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات بنسبة 0.43% في اب الماضي، قياسا على شهر تموز السابق له.
المصدر: العربية
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