إقتصاد

نمو التبادل التجاري بين الصين وروسيا في الأشهر الأخيرة.. هذا ما سجلته الارقام

Lebanon 24
13-10-2021 | 03:30
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أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية، أن حجم التجارة بين روسيا والصين في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 زاد بنسبة 29.8 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ 102.529 مليار دولار.

وقال بيان للإدارة العامة للجمارك الصينية، اليوم الأربعاء إن "حجم التجارة بين روسيا والصين في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 زاد بنسبة 29.8 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي ليبلغ 102.529 مليار دولار".

وكانت مصلحة الجمارك الصينية، أعلنت في حزيران، أن حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا ارتفع في فترة كانون الثاني وأيار في العام 2021 بنسبة 23.6% إلى 50.65 مليار دولار أميركي بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020.

وارتفع حجم الصادرات الصينية إلى روسيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة. 35.3% على أساس سنوي إلى 22.92 مليار دولار، في حين ارتفع حجم الصادرات الروسية إلى الصين بنسبة15.4% لتصل إلى 27.73 مليار دولار.

هذا وقد تراجع حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا في نهاية عام 2020، بسبب جائحة فيروس كورونا، بنسبة 2.9% إلى 107.76 مليار دولار.

هذا وتربط روسيا والصين علاقات تاريخية، بالإضافة إلى الشراكة في كثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا هاما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية، والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدوليين، في مختلف المجالات .
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