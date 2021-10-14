إقتصاد

دولار السوق الموازية يسجّل ارتفاعا عصر اليوم... كم بلغ؟

Lebanon 24
14-10-2021 | 09:45
A-
A+
Doc-P-875045-637698259225154410.jpg
Doc-P-875045-637698259225154410.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعا عصر اليوم، وبلغ 20925 - 20975 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
 
وكان دولار السوق الموازية تراوح في الفترة الصباحية، ما بين 20450 - 20500 ليرة لبناينة لكل دولار أميركي.
مواضيع ذات صلة
بعد انخفاضه عصراً.. كم سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء؟
lebanon 24
16/10/2021 18:58:22 Lebanon 24 Lebanon 24
سعر صرف الدولار ينخفض في السوق الموازية... فكم سجّل عصر اليوم؟
lebanon 24
16/10/2021 18:58:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أحداث الطيونة أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
lebanon 24
16/10/2021 18:58:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ارتفاعه الكبير أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
lebanon 24
16/10/2021 18:58:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

السوق الموازية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2021-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2021-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2021-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:35 | 2021-10-16
11:00 | 2021-10-16
10:01 | 2021-10-16
08:00 | 2021-10-16
05:00 | 2021-10-16
03:42 | 2021-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website