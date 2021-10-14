دولار السوق الموازية يسجّل ارتفاعا عصر اليوم... كم بلغ؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعا عصر اليوم، وبلغ 20925 - 20975 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح في الفترة الصباحية، ما بين 20450 - 20500 ليرة لبناينة لكل دولار أميركي.