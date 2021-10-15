إقتصاد

تواصل ارتفاع أسعار النفط

Lebanon 24
15-10-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-875252-637698785231014479.jpg
Doc-P-875252-637698785231014479.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قفزت أسعار النفط متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 2 في المئة وسط دلائل متزايدة على شح المعروض خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 28 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 84.28 دولارا للبرميل، بعد ارتفاعها 82 سنتا في الجلسة السابقة لتتجه صوب الارتفاع 2.3 في المئة خلال الأسبوع.

وصعدت كذلك عقود خام غرب تكساس الأميركي 30 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 81.61 دولارا للبرميل، بعد زيادتها 87 سنتا أمس، لتكون بصدد تحقيق مكاسب أسبوعية 3 في المئة.

وأشار محللون إلى انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 2015. وانتعش الطلب مع التعافي من جائحة كوفيد-19، فضلا عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم الباهظي الثمن إلى زيت الوقود والديزل من أجل الحصول على الطاقة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:00 | 2021-10-15
03:52 | 2021-10-15
02:00 | 2021-10-15
01:00 | 2021-10-15
23:27 | 2021-10-14
14:02 | 2021-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website