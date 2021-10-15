تواصل ارتفاع أسعار النفط

قفزت أسعار النفط متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 2 في المئة وسط دلائل متزايدة على شح المعروض خلال الأشهر القليلة المقبلة.وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 28 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 84.28 دولارا للبرميل، بعد ارتفاعها 82 سنتا في الجلسة السابقة لتتجه صوب الارتفاع 2.3 في المئة خلال الأسبوع.وصعدت كذلك عقود خام غرب تكساس الأميركي 30 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 81.61 دولارا للبرميل، بعد زيادتها 87 سنتا أمس، لتكون بصدد تحقيق مكاسب أسبوعية 3 في المئة.وأشار محللون إلى انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 2015. وانتعش الطلب مع التعافي من جائحة كوفيد-19، فضلا عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم الباهظي الثمن إلى زيت الوقود والديزل من أجل الحصول على الطاقة.