إقتصاد

صندوق النقد الدولي يحث البنوك المركزية على مراقبة التضخم عن كثب

Lebanon 24
15-10-2021 | 08:00
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حثت اللجنة الموجهة لصندوق النقد الدولي اليوم الخميس صناع السياسة العالميين على مراقبة آليات التسعير عن كثب، مع "متابعة" الضغوط التضخمية المؤقتة والتي ستتلاشى مع عودة الاقتصاد إلى طبيعته.

قالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، المؤلفة من 24 من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول الأعضاء في الصندوق، في بيان ختامي إن على الحكومات أن "تقيس بعناية" السياسات المحلية لمواجهة جائحة كورونا الآخذة في التطور، بحسب رويترز. 
وأضافت "سنواصل إعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة وحماية الفئات الأكثر ضعفا، بينما نحول التركيز، حينما يكون ذلك مناسبا، من مواجهة الأزمة إلى دعم النمو والحفاظ على الاستدامة المالية على الأمد الطويل".

وكانت مخاوف التضخم محور نقاش ساخن في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين هذا لأسبوع وأسهمت في دفع الصندوق إلى خفض توقعاته للنمو العالمي يوم الثلاثاء. وأجج هذه المخاوف الطلب القوي واختناق سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية وأحوال جوية سيئة.

وقالت لجنة الشؤون النقدية والمالية "البنوك المركزية تراقب آليات التسعير عن كثب ويمكنها أن تتابع الضغوط التضخمية المؤقتة. ستتصرف على نحو ملائم إذا أصبحت مخاطر تغير توقعات التضخم ملموسة، في إشارة إلى البنوك التي تستخدم السياسة النقدية أداة للسيطرة على التضخم.

وجاءت صياغة البيان الختامي مخففة عن مسودة سابقة دعت البنوك المركزية إلى الاستعداد لاتخاذ "إجراءات حاسمة للحفاظ على استقرار الأسعار".
المصدر: سبوتنيك
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