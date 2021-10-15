إقتصاد

خبير اقتصادي يكشف: هذا ما أوصل الدولار في لبنان إلى سعره الحالي

Lebanon 24
15-10-2021 | 03:52
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قال الكاتب والمحلل الاقتصادي أنطوان فرح إنّ "المطلوب من الحكومة أن تقوم بخطوات سريعة"، مشيراً إلى أن "وجود حكومة أفضل من عدم وجودها".
وفي حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، رأى فرح أنّ "سعر الدولار ليس سياسياً بل أن السياسة هي التي أوصلته الى ما هو عليه"، مشيراً إلى أن "أسعار الإتصالات لا تزال مدعومة". 
وقال: "الذي حصل بالأمس أثر على الوضع الإقتصادي والمالي، ومن نقاط القوة للإقتصاد هي تحويلات المغتربين وقدومهم الى لبنان في حين أن مشهد الأمس كان الضربة القاضية لهذا الموضوع".
ومع هذا، فقد أشار فرح إلى أنّ "عدم نزول الناس الى الشارع هو نتيجة إصابتهم بالإحباط"، وقال: "لدينا انتخابات قادمة فإذا أردنا التغيير الفرصة متاحة".

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