سعر صرف الدولار ينخفض في السوق الموازية... فكم سجّل عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 20500 - 20550 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 20800 - 20850 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.