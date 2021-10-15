بعد انخفاضه عصراً.. كم سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم 20350 - 20400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً سعراً تراوح بين 20500 - 20550 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.