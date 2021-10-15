إقتصاد

بعد انخفاضه عصراً.. كم سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء؟

Lebanon 24
15-10-2021 | 14:18
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم 20350 - 20400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي. 
وكان قد سجل عصراً سعراً تراوح بين 20500 - 20550 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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صرف الدولار

السوق الموازية

ليرة لبنانية

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