إقتصاد

الليرة التركية تواصل تراجعها.. وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق!

Lebanon 24
16-10-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-875587-637699470410646965.JPG
Doc-P-875587-637699470410646965.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

واصلت الليرة التركية تراجعها منذ بداية العام الجاري ووصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، أمس الجمعة.

 

فقد انخفض سعر الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار، أمس الجمعة، في ظل قلق المستثمرين بشأن احتمالات تطبيق المزيد من إجراءات التيسير النقدي رغم ارتفاع التضخم، وذلك بعدما أن أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 3 من صانعي السياسات في البنك المركزي.

 

وفقدت الليرة ما يصل إلى 0.4 في المئة من قيمتها لتهبط إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 9.2250 مقابل العملة الأميركية.

 

وسجلت الليرة التركية 9.2100 في الساعة 07:52 بتوقيت غرينتش.

 

وبذلك تكون العملة التركية قد هوت بنسبة 19 في المئة حتى الآن خلال العام الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

 

وقالت مديرة منتدى البحوث الاقتصادية بجامعة كوج والخبيرة الاقتصادية السابقة في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، سيلفا دميرالب: "هذه التبديلات المتكررة لأعضاء لجنة صنع القرار بالبنك المركزي تؤكد رسالة مفادها أن البنك المركزي التركي ليس مستقلا ويخضع لضغوط سياسية هائلة".

 

وأضافت أن "الافتقار إلى المصداقية يثير توتر الأسواق، ليس لأن هذا يعني أنه من المرجح أن تبتعد عن هدفها فيما يتعلق بالتضخم فحسب، ولكن أيضا لأنه حتى لو رفع البنك أسعار الفائدة، سيكون من الصعب للغاية أن تكون الزيادة فعالة في هذه المرحلة".

 

وكان اثنان من بين 3 مسؤولين في البنك المركزي أقيلوا يوم الخميس يعارضون خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18 في المئة الشهر الماضي، واعُتبرت إقالتهم تمهيدا لمزيد من تيسير السياسات النقدية في أقرب وقت ممكن من الأسبوع المقبل.

 

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:42 | 2021-10-16
03:00 | 2021-10-16
01:52 | 2021-10-16
23:00 | 2021-10-15
16:00 | 2021-10-15
14:18 | 2021-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website