إقتصاد

روسيا من بين الـ 5 الكبار باحتياطيات الذهب والنقد الأجنبي

Lebanon 24
16-10-2021 | 05:00
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أفادت هيئة الرقابة المالية الروسية بأن روسيا تعد الآن إحدى الدول الخمس الرائدة من حيث الاحتياطيات الدولية، وتحتل المرتبة الخامسة بعد الصين واليابان وسويسرا والهند.

 

وجاء ذلك بحسب بيان نشرته الهيئة الروسية عقب إجراء تدقيق في إدارة احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية.

 

وأشار مدققو الهيئة إلى أن احتياطيات روسيا الدولية، التي تضم ذهبا ونقدا أجنبيا، تجاوزت بحلول 1 أيلول الماضي مستوى 618.2 مليار دولار، وهذا رقم قياسي تاريخي إذ لم يبلغ بنك روسيا (المركزي الروسي) هذه المؤشرات من قبل.

 

ووفقا للهيئة فقد نمت الاحتياطيات بمقدار 235 مليار دولار منذ بداية العام 2015، وقالت إن روسيا تحتل في الوقت الراهن المرتبة الخامسة في العالم من حيث الاحتياطيات الدولية، بعد الصين واليابان وسويسرا والهند.

 

وأشارت إلى روسيا زادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة حصة الذهب في احتياطياتها من 7.8% في بداية عام 2014 إلى 23.3% في نهاية عام 2020.

 

واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

المصدر: روسيا اليوم
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