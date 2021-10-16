"انخفاض طفيف للدولار"... كيف افتتح صباحاً؟

يتم التداول صباح اليوم السبت، في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 20150 و20250 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ومساء اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية،على سعر يتراوح بين 20350 - 20400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.