دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم سجل حتى الساعة؟

يتم التداول عصر اليوم السبت، في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 20325 و20375 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان قد اففتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 20150 و20250 ليرة لبنانية للدولار الواحد.