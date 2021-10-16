24
o
بيروت
24
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فكم سجل حتى الساعة؟
Lebanon 24
16-10-2021
|
10:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتم التداول عصر اليوم السبت، في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 20325 و20375 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان قد اففتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 20150 و20250 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
مواضيع ذات صلة
بعد انخفاضه عصراً.. كم سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. كم سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء؟
16/10/2021 20:21:25
16/10/2021 20:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار ينخفض في السوق الموازية... فكم سجّل عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار ينخفض في السوق الموازية... فكم سجّل عصر اليوم؟
16/10/2021 20:21:25
16/10/2021 20:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أحداث الطيونة أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد أحداث الطيونة أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
16/10/2021 20:21:25
16/10/2021 20:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه الكبير أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه الكبير أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
16/10/2021 20:21:25
16/10/2021 20:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
السوق الموازية
الدولار
ليرة لبنانية
تابع
الأكثر قراءة
الفنان وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع على طريق جبيل (صور)
Lebanon 24
الفنان وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع على طريق جبيل (صور)
15:27 | 2021-10-15
15/10/2021 03:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر لشقيق ضحية أحداث الطيونة مريم فرحات.. ما قاله يُبكي الحجر!
Lebanon 24
فيديو مؤثر لشقيق ضحية أحداث الطيونة مريم فرحات.. ما قاله يُبكي الحجر!
13:57 | 2021-10-15
15/10/2021 01:57:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الكهرباء والتغذية.. إليكم آخر المعطيات
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الكهرباء والتغذية.. إليكم آخر المعطيات
14:00 | 2021-10-15
15/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان.. أمطار ورياح باردة في هذا الموعد
Lebanon 24
منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان.. أمطار ورياح باردة في هذا الموعد
01:27 | 2021-10-16
16/10/2021 01:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارته تحطمت بالكامل: بعد نجاته بأعجوبة من حادث مروع.. هذه حالة وائل كفوري الصحية (صور)
Lebanon 24
سيارته تحطمت بالكامل: بعد نجاته بأعجوبة من حادث مروع.. هذه حالة وائل كفوري الصحية (صور)
02:00 | 2021-10-16
16/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:35 | 2021-10-16
جديد ملف البنزين والمازوت.. هل من أزمة جديدة؟
11:00 | 2021-10-16
التضخم يضرب دول العالم مع استمرار أزمة سلاسل الإمداد وتخفيف قيود كورونا
08:00 | 2021-10-16
74 سنة من الخدمة... شركة الطيران الإيطالية "أليتاليا" تتوقف عن العمل
05:00 | 2021-10-16
روسيا من بين الـ 5 الكبار باحتياطيات الذهب والنقد الأجنبي
03:42 | 2021-10-16
معلومات بارزة عن تصحيح الأجور في لبنان.. متى يمكن تحقيقه؟
03:00 | 2021-10-16
الألومنيوم يقفز إلى أعلى مستوى منذ 2008.. كم بلغ سعره؟
فيديو
المتحدّث بإسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالب بتنحية البيطار (فيديو)
Lebanon 24
المتحدّث بإسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالب بتنحية البيطار (فيديو)
18:00 | 2021-10-15
16/10/2021 20:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
09:12 | 2021-10-15
16/10/2021 20:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
11:00 | 2021-10-13
16/10/2021 20:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact