ارتفاع مستمر في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله مساء اليوم

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت ما بين 20500 و20600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحاً، ما بين 20200 و20300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.