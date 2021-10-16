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إقتصاد
ارتفاع مستمر في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله مساء اليوم
Lebanon 24
16-10-2021
|
14:27
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت ما بين 20500 و20600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحاً، ما بين 20200 و20300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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