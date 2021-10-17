إلى اللبنانيين... هذه تسعيرة دولار السوق الموازية صباح اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاحد، 20425 - 20475 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس على تسعيرة تراوحت ما بين 20500 - 20600 ليرة لبنانية لكل دولارأميركي.