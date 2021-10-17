التلاعب بالاسعار في مصر... هذا ما قاله رئيس الوزراء

شدد رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، على أنه يتابع يومياً موقف توافر السلع في الأسواق على مستوى الجمهورية، في ظل ما يشهده العالم حالياً من موجة تضخمية وزيادة في الأسعار للسلع المختلفة.وأوضح خلال اجتماع المحافظين، أن هناك مخزونا كبيرا من السلع الاستراتيجية، ولن يتم السماح لأي فرد بالتلاعب في الأسعار أو تخزين أي سلعة بهدف رفع أسعارها.وكلف رئيس الوزراء المصري، المحافظين بتكثيف الحملات لمتابعة الأسواق والمرور والمتابعة خلال الفترة الحالية، للاطمئنان على توافر السلع وعدم التلاعب في الأسعار، مشددا على الضرب بيد من حديد على يد كل مخالف أو متلاعب.من ناحية أخرى، أكد "مدبولي" على ضرورة استكمال إزالة التعديات على فرعي النيل برشيد ودمياط، والتشديد على عدم السماح بأي تعدٍ أو مخالفة على المجاري المائية والأراضي الزراعية، مشيرا ًإلى أنه سيتم تقديم تقرير شهري لرئيس الجمهورية بموقف التعامل مع التعديات والمخالفات القائمة.ووجه محافظات الجمهورية بالاستعداد بشكل كامل للتقلبات الجوية والأمطار الغزيرة، خاصة في فصل الخريف الذي يشهد تقلبات جوية، وضرورة إزالة أي معوقات في مخرّات السيول وتطهير جميع مصارف الأمطار، والتأكد من توافر الفرق اللازمة وكذا المعدات للتعامل الفوري مع أي طارئ، والتنسيق الكامل في التعامل مع هذه الأحداث بين الوزارات والجهات المعنية.وفيما يتعلق بجهود الحكومة لمواجهة جائحة كورونا، قال رئيس الوزراء إن "مصر تمتلك كميات كبيرة من اللقاحات المتنوعة لتطعيم الشرائح المختلفة، ووزارة الصحة تتوسع حاليا في توفير المراكز المتخصصة للتطعيم".وشدد على ضرورة التأكد من تطعيم كل العاملين في الجهات الإدارية التابعة للمحافظة، لافتا إلى أنه خلال فترة وجيزة لن يُسمح بدخول أي موظف لم يتم تطعيمه، خاصة مع توافر اللقاحات.. كما وجه بزيادة حملات توعية المواطنين في المحافظات المختلفة بأهمية اللقاحات، لاسيما وأن وزارة الصحة مستعدة لتوفير أي كميات مطلوبة من اللقاحات خلال هذه المرحلة.وقالت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، إن مصر تمتلك نحو 60.5 مليون جرعة من اللقاحات، وبنهاية الشهر الجاري سيصل عدد اللقاحات المتوافرة إلى 70 مليون جرعة، مؤكدة أهمية زيادة حملات التوعية بالمحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاحات.وأوضحت أن مصر بدأت في تصنيع اللقاحات، وأنه ابتداء من الأسبوع المقبل سيتم نقل تكنولوجيا التصنيع من الشريك الصيني، كما تم الاتفاق على بدء التصدير، مشددة على أن ذلك يعد إنجازاً كبيراً للدولة المصرية.. متوجهة بالشكر لزملائها بالوزارة الذين بذلوا جهودا واسعة في سبيل تحقيق ذلك الغرض.