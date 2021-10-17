الصين وتركيا... تنافس شديد على مشروع "شريان الحياة"

كشف مصادر إعلامية وجود منافسة قوية بين مجموعة شركات بينها شركة صينية وأخرى تركية للفوز بعقد لبناء خط أنابيب يمثل "شريان حياة" بالنسبة للعراق.وبحسب المصادر، تعد شركتا "تشاينا بتروليوم بايبلاين" الهندسية الصينية وشركة "تيكفن" التركية، في طليعة الفوز بعقد خط أنابيب مشروع إمدادات مياه البحر المشتركة في العراق الذي تبلغ تكلفة قيمته الإجمالية نحو 4 مليارات دولار أمريكي.وأشار المقال المنشور في صحيفة "offshore-technology"، إلى وجود منافسة كبيرة بين الشركات للفوز بهذه المناقصة الكبيرة، وبحسب المصدر "تعد الشركة الصينية المملوكة للدولة وشركة تيكفن التركية من أبرز المرشحين للفوز" بعقد خط الأنابيب هذا كجزء من مشروع توريد مياه البحر المشترك في العراق.ونوهت المصادر إلى أن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 4 مليارات دولار، نقلا عن تقرير آخر صادر عن خدمة "استخبارات الأعمال في الشرق الأوسط".ونوهت المصادر إلى أن الشركات التي تتنافس حاليا على الفوز بعقد بناء ومد خط المياه، والتي قدمت عروضا أولية للأعمال الفنية، هي شركات "بتروفاك" المملوكة لكل من بريطانيا وميناء الصين، و"هيونداي" للهندسة والمقاولات المملوكة لكوريا الجنوبية و"سايبم" الإيطالية، والشركة الصينية لهندسة خطوط أنابيب البترول (CPP) المملوكة للحكومة الصينية، وشركة "تيكفن" التركية.وتطرقت المصادر إلى وجود مشاريع أخرى والتي تعتبر أجزاء رئيسية أخرى سيتم العمل عليها مستقبلا لتشكل جزءا من مشروع إمدادات البحر المشتركة، مثل محطات معالجة المياه.وبينت المصادر أن المرشح الأول للفوز ببناء محطة المياه هي شركة "هيونداي" للهندسة والمقاولات الكورية الجنوبية والتي تعتبر المرشح الأوفر حظا لربح عقد بناء محطة معالجة المياه.