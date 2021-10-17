إقتصاد

دولار السوق الموازية يواصل الارتفاع.. اليكم التسعيرة عصراً

Lebanon 24
17-10-2021 | 10:15
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يتم التداول في السوق الموازية بتسعيرة للدولار عصر اليوم الاحد، بما يتراوح بين 20600 - 20650 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
وكان قد سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح الاحد، 20425 - 20475 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
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