دولار السوق الموازية يواصل الارتفاع.. اليكم التسعيرة عصراً



يتم التداول في السوق الموازية بتسعيرة للدولار عصر اليوم الاحد، بما يتراوح بين 20600 - 20650 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح الاحد، 20425 - 20475 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.