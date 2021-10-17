بكم أقفل الدولار مساء اليوم؟

أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الأحد، ما بين 20500 20600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحًا ما بين 20200 و20300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.