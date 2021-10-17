إقتصاد

بكم أقفل الدولار مساء اليوم؟

Lebanon 24
17-10-2021 | 13:52
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أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الأحد، ما بين 20500 20600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحًا ما بين 20200 و20300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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