ارتفاع طفيف بسعر صرف الدولار...هكذا افتتح صباحاً

سجل سعر صرف الدولار في هذه السوق الموازية صبح اليوم الاثنين، ما بين 20550 و20600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس على تسعيرة تراوحت 20500 و20600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.