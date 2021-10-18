22
o
بيروت
22
o
طرابلس
18
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
الاستثمارات تتراجع في مصر
Lebanon 24
18-10-2021
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم الأحد إن استثمارات الشركات الأجنبية في القطاع انخفضت 26.02% إلى 5.4 مليارات دولار في السنة المالية 2020-2021، مقابل 7.3 مليارات دولار في العام السابق.
وأضاف الوزير في كلمة أمام جمعية البترول المصرية "أزمة كورونا أدت إلى تباطؤ استثمارات شركات البترول العالمية على مستوى العالم".
كما قال الوزير المصري إن مستحقات شركات النفط الأجنبية تراجعت إلى 845 مليون دولار في نهاية السنة المالية الماضية 2020-2021، مقابل 850 مليون دولار في العام المالي السابق.
وأوضح طارق الملا أن عصر "التنقيب السهل" قد انتهى، وأن مستقبل صناعة النفط يرتكز على الاستثمار في التكنولوجيا، لافتا إلى أن إنتاج الشركات ارتفع إلى مستويات تاريخية، وذلك بعد الاستثمار في التكنولوجيا عقب زيادة ميزانيتها من 500 ألف جنيه إلى 4 مليارات جنيه (الدولار يعادل 15.7 جنيها).
وأكد الملا أن مجهودات قطاع النفط خلال السنوات السبع الماضية أسهمت في القضاء على أزمة الكهرباء، وإنهاء مشكلات التحكيم الدولي التي برزت بعد عام 2011، وكذلك سداد مستحقات الشركات الأجنبية.
وأضاف الملا أن القطاع قام بتطوير شامل للبنية التحتية وإعادة تأهيل الموانئ النفطية والمستودعات وخطوط النقل، كما تم إطلاق إستراتيجية لتحديث وتطوير قطاع النفط في إطار رؤية الدولة 2030.
وأشار إلى أن قطاع النفط سعى لزيادة مناطق البحث والاستكشاف ووضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة النفط والغاز، وجذب استثمارات جديدة، واستخدام التكنولوجيا لتحسين عمليات التنقيب والإنتاج.
(الجزيرة)
المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة
تابع
الأكثر قراءة
إستعدوا ايها اللبنانيون.. هذا ما ينتظركم هذا الاسبوع في سعر البنزين
Lebanon 24
إستعدوا ايها اللبنانيون.. هذا ما ينتظركم هذا الاسبوع في سعر البنزين
01:11 | 2021-10-18
18/10/2021 01:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مخرج "فضائحي" لتنحية البيطار
Lebanon 24
مخرج "فضائحي" لتنحية البيطار
01:00 | 2021-10-18
18/10/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرار أحداث الطيونة.. برّي المُستهدف الأوّل؟
Lebanon 24
أسرار أحداث الطيونة.. برّي المُستهدف الأوّل؟
06:00 | 2021-10-18
18/10/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2021-10-18
18/10/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج تميل إلى الحزن والكآبة والدموع.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
أبراج تميل إلى الحزن والكآبة والدموع.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-10-18
18/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:00 | 2021-10-18
بيتكوين تتجاوز 62 ألف دولار لأول مرة منذ نيسان
15:19 | 2021-10-18
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2021-10-18
مشكلات "الامداد" تستمر في أميركا
10:00 | 2021-10-18
هل يدخل الرأسمال الأجنبي الى اليابان
09:45 | 2021-10-18
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
08:25 | 2021-10-18
هذا ما قاله وزير الاتصالات عن الفساد في الوزارة... وماذا عن زيادة الأسعار؟
فيديو
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
14:00 | 2021-10-18
19/10/2021 02:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية شهيرة تُحتجز في السيارة.. هكذا تم إنقاذها (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية شهيرة تُحتجز في السيارة.. هكذا تم إنقاذها (فيديو)
09:40 | 2021-10-18
19/10/2021 02:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
طوابير بشرية ضخمة... ماذا يحصل في فرنسا؟! (فيديو)
Lebanon 24
طوابير بشرية ضخمة... ماذا يحصل في فرنسا؟! (فيديو)
07:19 | 2021-10-18
19/10/2021 02:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact