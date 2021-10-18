إقتصاد

الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

Lebanon 24
18-10-2021 | 09:45
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 20700 - 20750 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
 
وتجدر الاشارة إلى أن دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 20550 - 20600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
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