الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 20700 - 20750 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وتجدر الاشارة إلى أن دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 20550 - 20600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.