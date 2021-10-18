بيتكوين تتجاوز 62 ألف دولار لأول مرة منذ نيسان

تجاوزت قيمة عملة بيتكوين المشفرة حاجز 62 ألف دولار، اليوم الاثنين، للمرة الأولى منذ نيسان، وفقا لبيانات التداول.





وذلك أقل بنسبة 4.5% فقط من أعلى مستوى قياسي للعملة الرقمية الأكثر شعبية، والذي بلغ 64850 دولارا، والذي وصلت إليه في نيسان. مساء الأحد، اقتربت العملة من عتبة 63 ألف دولار. وأظهرت بيانات أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول "بيانانس" أن عملة بيتكوين ارتفعت بنسبة 1.6% لتصل إلى 62080 دولارا، اعتبارا من الساعة 04:27 بتوقيت غرينتش.وذلك أقل بنسبة 4.5% فقط من أعلى مستوى قياسي للعملة الرقمية الأكثر شعبية، والذي بلغ 64850 دولارا، والذي وصلت إليه في نيسان. مساء الأحد، اقتربت العملة من عتبة 63 ألف دولار.

زادت العملة بنسبة 42% تقريبا، ارتفاعا من 43820 دولارا، خلال شهر تشرين الأول الجاري وحتى الآن، بعد انخفاضها بنسبة 7% في أيلول، والذي سبقه نحو 35% من النمو خلال شهري تموز وآب.