إقتصاد

بيتكوين تتجاوز 62 ألف دولار لأول مرة منذ نيسان

Lebanon 24
18-10-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-876410-637701761397972607.jpg
Doc-P-876410-637701761397972607.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تجاوزت قيمة عملة بيتكوين المشفرة حاجز 62 ألف دولار، اليوم الاثنين، للمرة الأولى منذ نيسان، وفقا لبيانات التداول.
وأظهرت بيانات أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول "بيانانس" أن عملة بيتكوين ارتفعت بنسبة 1.6% لتصل إلى 62080 دولارا، اعتبارا من الساعة 04:27 بتوقيت غرينتش.

وذلك أقل بنسبة 4.5% فقط من أعلى مستوى قياسي للعملة الرقمية الأكثر شعبية، والذي بلغ 64850 دولارا، والذي وصلت إليه في نيسان. مساء الأحد، اقتربت العملة من عتبة 63 ألف دولار.
زادت العملة بنسبة 42% تقريبا، ارتفاعا من 43820 دولارا، خلال شهر تشرين الأول الجاري وحتى الآن، بعد انخفاضها بنسبة 7% في أيلول، والذي سبقه نحو 35% من النمو خلال شهري تموز وآب.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:19 | 2021-10-18
14:00 | 2021-10-18
12:00 | 2021-10-18
10:00 | 2021-10-18
09:45 | 2021-10-18
08:25 | 2021-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website