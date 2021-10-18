إقتصاد

فرنسا ستشيد 6 مفاعلات نووية جديدة.. هذا ما أعلنه ماكرون

Lebanon 24
18-10-2021 | 23:46
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أفادت صحيفة "لو فيغارو" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرغب أن يعلن قبل عيد الميلاد عن تشييد 6 مفاعلات نووية جديدة تعمل بالماء المضغوط.

 

وأوضحت الصحيفة أن الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وتأثير ذلك على الإنفاق المنزلي على الطاقة قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية كان لهما أثر كبير في اتخاذ قرار تشييد المفاعلات الجديدة.

 

وامتنع المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية عن التعليق.

 

وكان ماكرون قد تعهد في بداية توليه الرئاسة بتقليص الاعتماد على المفاعلات النووية في إنتاج الطاقة إلى 50 في المئة من 75 في المئة بحلول عام 2035، لكن أزمة أسعار الطاقة تغير الأجواء في باريس.

 

ونقلت لو فيغارو عن مسؤول حكومي كبير لم تسمه قوله "أزمة الطاقة توضح أننا على حق في اختيارنا الطاقة النووية في مسعانا للتحول إلى مصادر للطاقة صديقة البيئة".

المصدر: سكاي نيوز
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